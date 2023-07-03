Балицкий оценил потери ВСУ на запорожском направлении

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
МВД не подтвердило захват в заложники трех женщин и младенца в Москве Общество, 14:57
Почтовую таможню в Москве эвакуировали из-за подозрительной посылки Общество, 14:52
Губернатор сообщил о раненых во время режима КТО в Воронежской области Политика, 14:51
В Кизляре неизвестные сожгли машину единственной женщины-депутата Политика, 14:51
В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат» Политика, 14:48
Агент сообщил о планах Овечкина сыграть в прощальном матче Зарипова Спорт, 14:46
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как прошел московский выпускной в Парке Горького. Фоторепортаж Общество, 14:45 
Забудьте пароли: зачем бизнесу универсальный ID для пользователей Тренды, 14:45
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:39
Россиянам во Франции на фоне протестов рекомендовали избегать людных мест Политика, 14:37
Россияне в 5 раз чаще стали заключать сделки с недвижимостью дистанционно Недвижимость, 14:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:31
Суд арестовал владельцев бывших производителей «Хортицы» в России Общество, 14:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий оценил потери ВСУ на запорожском направлении

Балицкий: Украина потеряла более 20 тыс. человек на запорожском направлении
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Обстановка на запорожском направлении в Запорожской области остается напряженной, а ВСУ терпят большие потери — уже более 20 тыс. человек, заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют», — написал он в телеграм-канале.

Глава Запорожской области назвал российскую оборону очень сильной, а военные, по его словам, «разбивают врага по всем направлениям, периодически отбрасывая противника и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп». Балицкий подчеркнул отсутствие достижений у украинской стороны.

«Имитация боевых действий, в которых Киев несет поражающие потери», — так он описал действия ВСУ.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил об усилении боев на ореховском направлении 17 июня. 2 июля он заявил, что на этом участке фронта «очень горячо». В тот день украинские войска вновь пошли на штурм близ села Работино, но населенный пункт, по словам Рогова, остается под контролем российских сил.

Теги
Евгений Балицкий Запорожская область
Материалы по теме
Рогов словами «очень горячо» описал участок запорожского фронта
Политика
Рогов сообщил о работе ПВО в Запорожье и российских «Геранях»
Политика
Forbes сообщил о «катастрофических потерях» ВСУ в Запорожье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter