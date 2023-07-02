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Рогов словами «очень горячо» описал участок запорожского фронта

Рогов из совета Запорожской области: ВСУ активно наступают на ореховском направлении
ВСУ активно наступают на ореховском направлении и уже подошли к первой линии обороны, сообщил Рогов. По его словам, «стрелковый бой высокой интенсивности» идет на участке в несколько сотен метров, работают артиллерия и минометы
Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наступают на ореховском направлении Запорожской области и уже подошли к первой линии обороны российских войск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

«На ореховском направлении Запорожского фронта очень горячо! Активно работает вражеская артиллерия. Под ее прикрытием и при поддержке танков противник снова пошел на штурмовые действия в районе Работино. Врагу удалось дойти до нашей первой линии обороны», — написал он.

По его словам, в российских окопах на участке в несколько сотен метров идет «стрелковый бой высокой интенсивности».

Министерство обороны России эти данные на момент публикации не комментировало.

Ранее в этот день Рогов сообщил, что ВСУ начали подготовку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области, который, по его словам, должен произойти в ближайшие дни. Он добавил, что украинские военные за последний месяц провели «максимальное количество разведок боем» и регулярно обстреливают тылы российских позиций «с целью поразить инфраструктурные объекты — мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами».

Российский президент Владимир Путин заявлял, что украинское контрнаступление идет с начала июня. Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. По данным российской стороны, «ни на одном из участков противник успеха не имел». Власти России заявляют о больших потерях Киева в технике и личном составе.

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Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступательные действия идут «медленнее, чем хотелось бы». Главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что, несмотря на это, Киев реализует свои планы. Источник The Washington Post в одной из европейских разведок рассказывал, что пока Украина действует небольшой долей резервов. Это подтверждал министр обороны страны Алексей Резников.

Рогов словами «очень горячо» описал участок запорожского фронта
Рогов словами «очень горячо» описал участок запорожского фронта

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