Апелляционный суд Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении по здоровью

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Апелляционный суд Тбилиси отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении из заключения по состоянию здоровья. Об этом сообщил РБК адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

«Апелляционный суд оставил в силе решение городского суда», — заявил Хачапуридзе. По его мнению, суд «исполнил политический заказ».

Такое решение суд объяснил тем, что в предоставленных адвокатами бывшего президента материалах было недостаточно правовых оснований, говорится на странице суда в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Городской суд Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении из-под ареста по состоянию здоровья 6 февраля. Грузинский представитель специальной пенитенциарной службы, которая отвечает за содержание под стражей, Ника Абрамишвили на заседании суда выступила против ходатайства защиты об освобождении. По ее словам, в медицинском заключении, которое представили в суде, не было достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили. Адвокат политика заявлял о намерении обжаловать решение суда в ЕСПЧ.

Бывшему грузинскому президенту 55 лет. Его президентский срок закончился в 2013 году. Саакашвили покинул Грузию и через два года получил гражданство Украины, на территории которой жил. В Грузию он вернулся перед муниципальными выборами в 2021 году, где его задержали и отправили в СИЗО. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Среди них обвинение о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате госсредств на личные нужды.

В СИЗО бывший лидер несколько раз объявлял голодовку. Его здоровье стало ухудшаться, и его перевели в больницу. В конце января Саакашвили заразился коронавирусом. После этого депутат Национального собрания Грузии Георгий Чаладзе, член партии «Единое национальное движение», сообщил, что экс-президента перевели в реанимацию и он находится в критическом состоянии.