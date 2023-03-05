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Саакашвили заявил о потере веса и повреждении мозга

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил о потере веса и повреждении мозга

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в заключении потерял в весе почти два раза, а во время обследования его организма выявили повреждение мозга. Об этом он рассказал в интервью Bild.

По словам политика, он весил 120 кг, когда уезжал из Киева. Сейчас же его вес составляет 65 кг. Саакашвили также пожаловался на боль во всем теле и добавил, что результаты МРТ свидетельствуют о повреждении мозга. Большинство проблем со здоровьем, по его словам, вызваны отравлением тяжелыми металлами. «Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, что я до сих пор жив», — отметил он.

Политик рассказал, что свой последний вечер в Европе он провел в ресторане Франкфуртской оперы со своими немецкими друзьями из немецкого правительства. «Надеюсь, канцлер [Олаф] Шольц и министр [Анналена] Бербок не позволят мне умереть на глазах у всех в результате средневековых пыток», — заявил он.

Экс-президент Грузии считает, что его возможное убийство «будет означать конец грузинской демократии и суверенитета». При этом перспектива вступления в Евросоюз останется, хотя страна будет повержена «в хаос».

Мать политика Джули Аласания заявила Bild, что он очень слаб. В течение нескольких месяцев у него была высокая температура, его также мучает боль в сухожилиях и суставах. По ее словам, «если из его организма немедленно не выведут токсины, смертельный исход неизбежен».

Президентский срок Саакашвили закончился в 2013 году, после этого он уехал из Грузии на Украину. В Грузию он вернулся в 2021 году, его задержали и отправили в СИЗО — против него возбуждено несколько уголовных дел.

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В начале декабря 2022 года группа медицинских экспертов из нескольких стран поставила Саакашвили десять основных диагнозов, в том числе нейропсихологические, гастроэнтерологические заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Врачи предупредили, что политик может впасть в кому. Сам Саакашвили, его адвокат и мать заявляли, что политика отравили.

Теги
Грузия Михаил Саакашвили Украина
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