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Политика ,  
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Саакашвили заявил, что умирает

Экс-президент Грузии Саакашвили: я умираю под арестом
Саакашвили рассказал о систематических пытках и резком сбросе веса в заключении в ожидании суда. Политик попросил ввести санкции против Грузии, чтобы его направили на лечение за границу
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «борется за выживание» в тюремной камере, будучи политическим заключенным, а нахождение под арестом во время уголовного преследования серьезно подорвало его здоровье. Об этом политик написал в статье для Politico.

Саакашвили отметил, что в октябре 2021 года вернулся в Грузию «здоровым, энергичным 54-летним мужчиной», но был немедленно арестован и с тех пор находится под арестом. Политик заявил, что его «систематически пытали, физически и психологически», есть признаки отравления тяжелыми металлами, на фоне этого у него развились более 20 серьезных заболеваний.

«В заключении мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю. <...> Я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны», — написал Саакашвили.

Политик предупредил, что его гибель может спровоцировать политический хаос в Грузии. Саакашвили счел, что его смерть может стать мощным символом для всех лидеров региона и мира, «которые не смогут противостоять российскому империализму». Политик попросил с помощью санкций, экономических эмбарго, приостановки финансирования и визовых ограничений добиться его лечения за границей.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2007 по 2013 год, затем переехал на Украину, где был советником занимавшего тогда пост президента страны Петра Порошенко и возглавлял Одесскую область.

Политик вернулся в Грузию перед парламентскими выборами, там его вскоре задержали. Против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате. После ухудшения здоровья Саакашвили перевели из-под стражи в больницу. В марте он рассказал, что похудел со 120 до 64 кг, а если вес упадет еще ниже, то врачи прогнозируют почечную недостаточность.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Саакашвили Грузия
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