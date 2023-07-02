Путин словами «Петра I на них не хватает» отреагировал на сожжение Корана

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, комментируя акцию с сожжением Корана в Стокгольме, вспомнил о победе российской армии под руководством Петра I над шведами. Об этом глава государства сказал во время своей поездки в Дагестан. Фрагмент видео опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает», — заявил Путин после посещения мечети в Дербенте.

Северная война между армиями Петра Великого и шведского короля Карла XII длилась с 1700 по 1721 год. По итогам войны, в которой Швеция потерпела поражение, Русское царство получило выход к Балтийскому морю и установило протекторат над герцогством Курляндия, а затем преобразовалось в империю.

Поездка президента в Дагестан состоялась 28 июня. Там он встретился с главой региона Сергеем Меликовым и провел совещание по вопросам туризма, а также посетил Джума-мечеть по случаю праздника Курбан-байрам, который мусульмане отмечали накануне.

28 июня полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Это произошло в первый день празднования Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников. «Конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — заявила представитель шведской полиции Юлия Марич.



МИД Турции назвал произошедшее «подлым и антиисламским поступком». Акцию также осудили в Марокко и Ираке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал акцию оскорбительной, но не противозаконной. Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, отметил, что в России неуважение к Корану является преступлением, но в «некоторых других странах» так не считают.