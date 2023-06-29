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Иракцы ворвались в посольство Швеции после акции с сожжением Корана

Сотни демонстрантов окружили посольство Швеции в Ираке после акции с сожжением Корана
Накануне перед мечетью в Стогкольме прошла акция с сожжением Корана, которую осудили большинство мусульманских стран. В Багдаде у посольства Швеции собрались сотни человек, некоторые из них пытались штурмовать здание миссии

Иракцы ворвались в посольство Швеции после акции с сожжением Корана
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Сотни человек собрались возле посольства Швеции в Ираке в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме. Несколько десятков разгневанных демонстрантов предприняли попытку штурма дипмиссии, однако разошлись после прибытия сил правопорядка, передает Shafaq News

Как отмечает издание, протестующим удалось сломать ворота шведского посольства в районе Салхия в центре Багдада и проникнуть во двор посольства. После того как к зданию приехала полиция, протестующие покинули территорию миссии, о задержаниях не сообщалось.

Rudaw отмечает, что на акцию протеста в основном вышли сторонники одного из духовных лидеров шиитов Муктады ас-Садра после его призыва к проведению «многомиллионного шествия» против шведских властей. Ас-Садр назвал Швецию врагом ислама, святых мест и сторонником зла и призвал к прекращению дипломатических отношений с ней. Он также призвал лишить гражданства иракского мигранта, который, предположительно, и сжег Коран перед мечетью в Стокгольме.

Накануне, 28 июня, полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Это произошло в первый день празднования Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников. «Конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — заявила представитель шведской полиции Юлия Марич.

Правительство Ирака осудило сожжение Корана иракским беженцем, предупредив о «негативных» последствиях и подчеркнув, что это действо «не имеет ничего общего со свободой слова».

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МИД Турции назвал произошедшее «подлым и антиисламским поступком», а власти Марокко решили отозвать своего посла из страны. Президент России Владимир Путин после акции заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, но в «некоторых других странах» так не считают.

Полиция Швеции прежде отклоняла запросы на проведение таких акций. Например, в феврале ведомство не разрешило сжечь Коран у турецкого и иракского посольств из-за риска терактов, но суд позже назвал это решение неправомерным.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ирак Швеция Коран акция протеста посольство Багдад
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