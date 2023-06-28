Путин: неуважение к Корану в России — преступление, но в некоторых странах так не считают

Путин сравнил отношение к Корану в России и в «некоторых других странах»

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

Неуважение к Корану в России является преступлением, однако в «некоторых других странах» так не считают, заявил президент страны Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте (Дагестан), передает ТАСС.

«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», — сказал Путин.

Он напомнил, что соответствующая норма содержится в Уголовном кодексе и в российской Конституции.

Ст. 282 УК предусматривает наказание за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии и т.д. Максимально возможное наказание — шесть лет лишения свободы. Также в УК есть ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), предусматривающая наказание за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные с целью оскорбления религиозных чувств верующих. Виновным грозит до трех лет лишения свободы. Согласно ст. 28 российской Конституции, каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания. При этом ст. 29 гласит, что в стране не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, заверил глава государства. Взаимоуважение мусульман и христиан, по словам Путина, скрепляет единство народа России.

Заявление российского президента прозвучало после того, как 28 июня полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Это произошло в первый день празднования Курбан-Байрама — одного из главных мусульманских праздников. «Конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — заявила представитель полиции Юлия Марич.