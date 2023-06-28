Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана

Полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана у мечети в Стокгольме

Полиция сочла, кто конституционные свободы имеют более важное значение. В феврале правоохранители отказались одобрять две акции с сожжением Корана. Это произошло после критики Турции из-за подобной акции в январе

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Шведская полиция разрешила сжечь Коран у здания мечети в Стокгольме, сообщает Aftonbladet. 28 июня мусульмане отмечают один из главных праздников Курбан-байрам.

«Многие люди удивляются, однако конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — заявила представитель полиции Юлия Марич. Полиция направила в район мечети в Стокгольме усиление.

В феврале полиция отклонила заявки на две акции с сожжением Корана у турецкого и иракского посольств из-за риска терактов, напомнило издание. Позднее шведский суд назвал это решение неправомерным.

До этого, в конце января, глава датской антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил Швецию, которая в прошлом мае подала заявку на вступление в НАТО, не ждать от Анкары поддержки в этом вопросе.

Турция также требует от Швеции для одобрения ее вступления в альянс ужесточить антитеррористическое законодательство, чтобы в стране было проще заводить дела против лиц, связанных с курдскими организациями, которые Анкара считает террористическими.