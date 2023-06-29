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Кремль объяснил выход Путина к людям в Дербенте, несмотря на рекомендации
Песков: Путин «не смог отказать» жителям Дербента, несмотря на эпидемиологические меры
В отношении президента России Владимира Путина действует особый режим эпидемиологической безопасности, но не смог отказать жителям Дербента в приветствии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать их. Такое бывает», — сказал Песков.
Путин ездил в Дербент накануне, где встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым и провел совещание по вопросам туризма. Кремль опубликовал видео, на котором глава государства подходит к толпе жителей.
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