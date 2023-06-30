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Багдад потребовал от Швеции выдать сжегшего Коран иракца

МИД Ирака потребовал от Швеции выдать сжегшего Коран беженца
Иракский МИД вызвал шведского посла и выразил ему решительный протест из-за сожжения священной книги мусульман в Стокгольме

МИД Ирака призвал Швецию экстрадировать 37-летнего иракского беженца Салвана Момику, сжегшего Коран у мечети в Стокгольме, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ахмед аль-Саххаф, сообщает INA.

По его словам, «человек, надругавшийся над Священным Кораном, является иракцем».«Поэтому мы призываем власти Швеции передать его иракскому правительству для суда в соответствии с иракским законодательством», — сказал аль-Саххаф.

МИД в четверг вызвал посла Швеции в стране и выразил ему решительный протест из-за сожжения священной книги мусульман.

Мужчина сжег Коран в Стокгольме 28 июня — в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Накануне сотни иракцев собрались возле шведского посольства в знак протеста, несколько десятков протестующих предприняли попытку штурма здания.

Багдад осудил акцию, предупредив о «негативных» последствиях и подчеркнув, что это действо «не имеет ничего общего со свободой слова». Турция назвала произошедшее «подлым и антиисламским поступком», а Марокко решило отозвать своего посла из страны.

Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, но в «некоторых других странах» так не считают.

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