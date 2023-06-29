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Столтенберг назвал сожжение Корана оскорбительным, но не противозаконным

Столтенберг после сожжения Корана заявил, что переговоры о Швеции в НАТО продолжатся
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Переговоры о вступлении Швеции в НАТО, в том числе с Турцией, продолжатся, несмотря на акцию с сожжением Корана в Стокгольме, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я понимаю эмоции и глубину чувств, которые это вызывает. [Но] предпринимаемые оскорбительные и спорные действия необязательно являются незаконными в суверенной правовой системе [Швеции]. Мы также видели в Швеции протесты против как Турции, так и НАТО. Мне они не нравятся, но я поддерживаю право на несогласие — это часть свободы слова», — сказал Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, страна выполнила все свои обязательства, о которых она договорилась с Турцией.

МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана, которая прошла с согласия полиции у мечети в Стокгольме 28 июня, когда мусульмане начали отмечать Курбан-байрам. «Недопустимо, чтобы под предлогом реализации свободы слова допускались такие антиисламские действия», — заявил в Twitter глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

В конце января глава датской антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил Швецию, которая в прошлом мае подала заявку на вступление в НАТО, не ждать от Анкары поддержки в этом вопросе. Для вступления в блок необходимо одобрение всех его членов, включая Турцию.

Еще до сожжения Корана Анкара поставила перед Стокгольмом ряд условий для одобрения заявки. Турецкие власти, в частности, потребовали ужесточить антитеррористическое законодательство, чтобы в стране было проще заводить дела против лиц, связанных с курдскими организациями, которые Анкара считает террористическими.

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Теги
Йенс Столтенберг НАТО Швеция Коран
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