МИД Марокко вызвал поверенного Швеции и отозвал своего посла после сожжения Корана

Марокко отзовет своего посла из Швеции после сожжения Корана в Стокгольме

Посла Марокко в Швеции решили отозвать из страны после случая с сожжением Корана в Стокгольме, следует из заявления, опубликованного на сайте марокканского МИДа.

«По высочайшему указанию его величества короля Мухаммеда VI <...> был вызван временный поверенный в делах Швеции в Рабате, а посол его величества короля в Швеции был отозван в королевство для консультаций», — говорится в сообщении.

Накануне, 28 июня, полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Это произошло в первый день празднования Курбан-Байрама — одного из главных мусульманских праздников. «Конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — заявила представитель полиции Юлия Марич.

Материал дополняется