Лавров заявил о сигналах посла США, что те «ни при чем» в ситуации с ЧВК

Линн Трейси (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посол США в Москве Линн Трейси передавала сигналы российским представителям, что Вашингтон не имеет отношения к действиям ЧВК «Вагнер» 24 июня. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», — сказал он.

О том, что посол контактировала с представителями российского МИДа на фоне ситуации с ЧВК, накануне сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники. Контакты с Россией, по данным телекомпании, «осуществлялись как между послом США Линн Трейси и МИД [России], так и на нескольких других уровнях».

Госсекретарь США Энтони Блинкен тем же вечером подтвердил, что «представители американской администрации» говорили с коллегами в России. При этом он пояснил, что Соединенные Штаты хотели подтвердить обязательство Москвы следить за благополучием американских граждан в сложившихся условиях.

Президент США Джо Байден не пытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил Блинкен. Он также отметил, что не контактировал с Лавровым.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

На следующий день основатель ЧВК опубликовал видео из штаба Южного военного округа, сообщил о блокировке силами «Вагнера» Ростова-на-Дону и заявил о контроле над военными объектами в городе.

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

После этого The Washington Post и другие американские СМИ сообщили, что разведка США получила информацию о подготовке Пригожина к мятежу еще в середине июня. Деталей планов ЧВК и сроки, по данным газеты, Вашингтон не знал. The New York Times утверждала со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников, что Вашингтон не стал рассекречивать эти данные, поскольку опасался обвинений в организации государственного переворота. Лавров в беседе с RT выразил мнение, что американские власти рассчитывали на успех действий Пригожина.