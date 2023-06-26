Лавров заявил о сигналах посла США, что те «ни при чем» в ситуации с ЧВК

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 16:07
Как пентестеры помогают бизнесу найти уязвимости в IT-системах Тренды, 18:13
Председатель союза молодежи уволился после сообщений о дебоше в самолете Общество, 18:09
Мать погибшего на «Титане» сына поменялась с ним из-за кубика Рубика Life, 18:04
Россия возобновила работу посольства в Ливии спустя девять лет Политика, 17:47
Как популярные паблики становятся успешными бизнес-проектами РБК и ВКонтакте, 17:46
В Ростове-на-Дону рассказали, как чинят дороги после ухода ЧВК «Вагнер» Политика, 17:42
Бывшая российская теннисистка выиграла первый матч под флагом Франции Спорт, 17:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Будем инвестора холить и лелеять»: как изменился инвестиционный ландшафт Инвестиции, 17:37
МИД Казахстана заявил, что Россия не просила помощи ОДКБ из-за ЧВК Политика, 17:33
Аналитики отметили возвращение спроса на жилье на докризисный уровень Недвижимость, 17:25
В Египте обрушилась многоэтажка. Видео Общество, 17:19
Лавров заявил о сигналах посла США, что те «ни при чем» в ситуации с ЧВК Политика, 17:16
Binance отказалась от планов делистинга анонимных криптовалют в Европе Крипто, 17:15
Лавров не увидел перемен в отношениях со странами, где работал «Вагнер» Политика, 17:10
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Лавров заявил о сигналах посла США, что те «ни при чем» в ситуации с ЧВК

Лавров: посол Линн Трейси подавала сигналы, что США не причастны к ситуации с ЧВК
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посол США в Москве Линн Трейси передавала сигналы российским представителям, что Вашингтон не имеет отношения к действиям ЧВК «Вагнер» 24 июня. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», — сказал он.

О том, что посол контактировала с представителями российского МИДа на фоне ситуации с ЧВК, накануне сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники. Контакты с Россией, по данным телекомпании, «осуществлялись как между послом США Линн Трейси и МИД [России], так и на нескольких других уровнях».

Госсекретарь США Энтони Блинкен тем же вечером подтвердил, что «представители американской администрации» говорили с коллегами в России. При этом он пояснил, что Соединенные Штаты хотели подтвердить обязательство Москвы следить за благополучием американских граждан в сложившихся условиях.

Президент США Джо Байден не пытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил Блинкен. Он также отметил, что не контактировал с Лавровым.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Читайте на РБК Pro
«Могут уничтожить человеческую цивилизацию» — Юваль Харари о нейросетях
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
Почему масштабный ребрендинг бывает вреден — Fast Company
Как быстро бросить курить: советы торакального хирурга

На следующий день основатель ЧВК опубликовал видео из штаба Южного военного округа, сообщил о блокировке силами «Вагнера» Ростова-на-Дону и заявил о контроле над военными объектами в городе.

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

После этого The Washington Post и другие американские СМИ сообщили, что разведка США получила информацию о подготовке Пригожина к мятежу еще в середине июня. Деталей планов ЧВК и сроки, по данным газеты, Вашингтон не знал. The New York Times утверждала со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников, что Вашингтон не стал рассекречивать эти данные, поскольку опасался обвинений в организации государственного переворота. Лавров в беседе с RT выразил мнение, что американские власти рассчитывали на успех действий Пригожина.

Теги
Персоны
Сергей Лавров ЧВК Вагнер Линн Трейси Евгений Пригожин США
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал, что Пригожин пока остается под следствием
Политика
США не стали раскрывать планы Пригожина из-за возможной реакции Москвы
Политика
WP сообщила, что США знали о подготовке мятежа Пригожиным с середины июня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter