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Блинкен заявил, что Байден не пытался связаться с Путиным из-за ЧВК

Блинкен: президент США Байден не пытался связаться с Путиным из-за действий ЧВК «Вагнер»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден не пытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина накануне, 24 июня. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC.

«Не пытался», — ответил Блинкен на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что со своей стороны не предпринимал попыток связаться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

«Но другие представители администрации говорили со своими коллегами в России, поскольку мы в первую очередь хотим убедиться, что Россия понимает, что обязана следить за благополучием граждан США и наших сотрудников, находящихся в России. У них есть обязательства на этот счет», — сказал госсекретарь.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» и поход на Москву. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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После этого The Washington Post сообщила, что американская разведка получила информацию о подготовке Пригожиным мятежа еще в середине июня. Детали планов ЧВК и сроки, по ее данным, Вашингтон не знал. О том, что американские власти были осведомлены о планах Пригожина, писали The New York Times со ссылкой на источники и CNN.

Позднее The New York Times со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников сообщила, что Вашингтон не стал рассекречивать эти данные, поскольку опасался, что российские власти обвинят его в организации государственного переворота. При этом, писала итальянская La Repubblica, в НАТО, предположительно, установили неформальные контакты с российским Минобороны, так как опасались «ядерного инцидента». Предположительно, речь идет о контактах с главой ведомства Сергеем Шойгу, отмечало издание.

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Джо Байден Владимир Путин переговоры
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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