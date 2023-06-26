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Президент Ирана поддержал действия российских властей во время мятежа ЧВК

Президент Ирана в разговоре с Путиным поддержал действия Москвы во время мятежа ЧВК
Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси (Фото: офис президента Ирана / WANA / Reuters)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в области торговли, энергетики и транспорта. Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.

Накануне по телефону поговорили министры иностранных дел двух стран Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров. Глава иранского МИДа поддержал «верховенство закона во всех странах, в том числе в соседней и дружественной России». Он назвал события, связанные с ЧВК «Вагнер», внутренним делом страны.

Утром 24 июня силы ЧВК взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и начали движение на Москву, о появлении техники бойцов сообщали власти Липецкой и Воронежской областей. Накануне против основателя частной военной компании Евгения Пригожина завели уголовное дело о вооруженном мятеже после его заявлений об ударе Минобороны по лагерям ЧВК.

Путин назвал действия Пригожина «предательством» и «вооруженным мятежом». Он обсудил ситуацию с лидерами Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Турции. В МИД России предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».

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Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК, по итогам которых была достигнута договоренность об остановке движения бойцов. Пригожин подтвердил, что колонны вагнеровцев разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня ЧВК покинула Ростов-на-Дону.

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Иран Эбрахим Раиси Владимир Путин ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
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