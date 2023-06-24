ЧВК «Вагнер» в полном составе покинула штаб Южного военного округа в Ростове-на Дону

ЧВК «Вагнер» в полном составе покинула штаб Южного военного округа в Ростове-на Дону, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, вместе с бойцами уехал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

К штабу приехали машины полиции, передает 161.ru. Движение по Буденновскому проспекту и улице Горького восстановлено.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его структуры и гибели бойцов и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Министерство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией; против Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Утром на следующий день Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону, заняла штаб Южного военного округа и аэропорт. В телеграм-канале GreyZone появилось видео переговоров основателя ЧВК с замминистра обороны генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым в Ростове.

Пригожин заявил, что ЧВК намерена «идти на Москву».

Президент Владимир Путин в телеобращении назвал происходящее «предательством» и «ударом в спину» России, пообещав, что организаторы понесут ответственность.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным и тот согласился остановить движение своих бойцов. Пригожин подтвердил, что колонны ЧВК разворачиваются и уходят в тыловые лагеря.