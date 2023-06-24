Ozon и Wildberries стали скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер» из-за жалоб

Ozon и Wildberries начали скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маркетплейс Ozon начал скрывать с витрины товары с символикой частной военной компании «Вагнер» по жалобам пользователей, сообщил РБК представитель компании и убедился корреспондент РБК.

«Товары были скрыты с витрины по жалобам пользователей», — уточнили в Ozon.

Кроме того, Ozon ограничил оформление заказов для покупателей в южных регионах России «в силу сложившейся ситуации» и предупредил о задержке доставки из-за перекрытия дорог.

Продукцию с символикой ЧВК также стали убирать с сайта Wildberries, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в компании. Собеседники агентств отметили, что в ближайшее время все такие товары будут полностью удалены с маркетплейса.

До этого соцсеть «ВКонтакте» заблокировала одно из аудиообращений Пригожина на основании решения Генпрокуратуры.

Накануне вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ракетном ударе по лагерю частной военной компании и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло слова бизнесмена, назвав их провокацией, а ФСБ возбудила против него дело об организации мятежа (ст. 279 УК).

Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» заблокировал Ростов: «Под контролем военные объекты, в том числе аэродром». Позже власти Воронежской и Липецкой областей сообщили о движении военной техники по своим регионам.

Национальный антитеррористический комитет ввел режим КТО (контртеррористической операции) в Москве, Подмосковье, Воронежской области.