Воронежские власти попросили не ездить по М-4 из-за военной техники

Правительство области сообщило о передвижении колонны военной техники по трассе М-4 «Дон». Власти попросили жителей отказаться от поездок на автотранспорте и временно не пользоваться трассой «Дон»

Правительство Воронежской области сообщило о передвижении колонны военной техники по федеральной трассе М-4 «Дон» и попросило жителей не использовать шоссе. Об этом администрация региона сообщила в телеграм-канале.

«Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Власти заверили, что ситуация находится под контролем. «Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — сказали в правительстве.

«Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что в Воронежской области введен план «Крепость» (он подразумевает экстренный сбор личного состава полиции и взятие под контроль особо важных объектов МВД, ФСБ, ФСИН).

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область, и сообщил о решении усилить меры безопасности.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по лагерю его бойцов, в результате чего «погибло огромное количество бойцов», и пообещал ответ. Минобороны опровергло слова Пригожина, назвав их провокацией, а затем заявило, что украинские военные, воспользовавшись ситуацией, сосредоточили силы на бахмутовском направлении.

ФСБ возбудила против Пригожина дело по ст. 279 УК «по факту организации вооруженного мятежа». Ведомство назвало заявления основателя ЧВК «ударом в спину военным» и призвала бойцов «не выполнять преступные и предательские приказы» и задержать бизнесмена. Заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин в своем обращении попросил «не играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время».

В распространенном пресс-службой Пригожина заявлении говорится, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

Генеральный прокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину по поводу дела против основателя ЧВК «Вагнер». «Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.