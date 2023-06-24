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Воронежские власти попросили не ездить по М-4 из-за военной техники

Власти Воронежской области сообщили о передвижении военной техники по трассе «Дон»
Правительство области сообщило о передвижении колонны военной техники по трассе М-4 «Дон». Власти попросили жителей отказаться от поездок на автотранспорте и временно не пользоваться трассой «Дон»

Правительство Воронежской области сообщило о передвижении колонны военной техники по федеральной трассе М-4 «Дон» и попросило жителей не использовать шоссе. Об этом администрация региона сообщила в телеграм-канале.

«Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Власти заверили, что ситуация находится под контролем. «Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — сказали в правительстве.

«Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что в Воронежской области введен план «Крепость» (он подразумевает экстренный сбор личного состава полиции и взятие под контроль особо важных объектов МВД, ФСБ, ФСИН).

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область, и сообщил о решении усилить меры безопасности.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по лагерю его бойцов, в результате чего «погибло огромное количество бойцов», и пообещал ответ. Минобороны опровергло слова Пригожина, назвав их провокацией, а затем заявило, что украинские военные, воспользовавшись ситуацией, сосредоточили силы на бахмутовском направлении.

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ФСБ возбудила против Пригожина дело по ст. 279 УК «по факту организации вооруженного мятежа». Ведомство назвало заявления основателя ЧВК «ударом в спину военным» и призвала бойцов «не выполнять преступные и предательские приказы» и задержать бизнесмена. Заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин в своем обращении попросил «не играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время».

В распространенном пресс-службой Пригожина заявлении говорится, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

Генеральный прокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину по поводу дела против основателя ЧВК «Вагнер». «Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Елена Чернышова
Воронежская область трасса М4 Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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