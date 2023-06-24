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Ozon ограничил оформление заказов в южных регионах

Ozon: для покупателей в южных регионах временно ограничили возможность оформления заказов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ozon ограничил в южных регионах России возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов «в силу сложившейся ситуации», сообщили РБК в маркетплейсе.

«Об этом мы уже проинформировали клиентов и продавцов, которых это затронуло», — сообщили в Ozon. Из-за перекрытия дорог в некоторых локациях возможны задержки в доставке, добавили в компании.

В маркетплейсе сообщили о продлении сроков хранения заказов в случае перебоев в работе пунктов. Рейтинги продавцов, которые не могут сейчас сделать отгрузку товаров, не пострадают, заверили в Ozon. Кроме того, если агент пункта выдачи не смог открыть точку для посетителей, никаких санкций для него не будет.

Представитель Wildberries сообщил РБК, что компания продолжает работу. «В случае задержки доставки заказов в соответствии с правилами компании их можно будет отменить без оплаты за возврат», — добавили в пресс-службе.

24 июня на трассе М-4 «Дон» перекрыли ряд участков. Она проходит через несколько районов Подмосковья, восток Тульской области, запад Липецкой области, пересекает Воронежскую область, а далее и Ростовскую область. Водителям рекомендуют не пользоваться трассой.

Это произошло после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил накануне вечером «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Позднее Пригожин заявил о блокировании силами ЧВК Ростова-на-Дону.

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Против основателя ЧВК завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), ему грозит 20 лет заключения. ФСБ попросила бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина. Владимир Путин назвал действия Пригожина «ударом в спину» и «предательством».

Теги
Ozon OZON Ростов-на-Дону Евгений Пригожин маркетплейс
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