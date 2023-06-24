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«ВКонтакте» заблокировала одно из аудиообращений Пригожина

«ВКонтакте» заблокировала одно из аудиообращений Пригожина
На публикации в группе пресс-службы «Конкорда» от 21:52 мск 23 июня висит дисклеймер о том, что материал заблокирован на основании решения Генпрокуратуры

«ВКонтакте» заблокировала одно из аудиообращений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в группе его пресс-службы в соцсети.

На публикации в группе пресс-службы «Конкорда» от 21:52 мск 23 июня висит дисклеймер о том, что материал заблокирован на основании решения Генпрокуратуры.

«ВКонтакте» заблокировала одно из аудиообращений Пригожина

Ранее Первый канал показал специальный выпуск новостей после заявлений Пригожина и возбуждения против него уголовного дела о призывах к военному мятежу и назвал обвинения основателя ЧВК и публикацию видео с якобы последствиями удара по лагерю наемников «постановкой», сославшись на данные телеграм-канала «Рыбарь».

Вечером 23 июня Пригожин обвинил российских военных в обстреле ракетами лагеря ЧВК, в результате чего «погибло огромное количество бойцов», и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло слова бизнесмена об ударе и назвало провокацией, а затем заявило, что ВСУ, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении.ФСБ возбудила против Пригожина дело по ст. 279 УК «по факту организации вооруженного мятежа». Спецслужба призвала бойцов ЧВК «не выполнять преступные и предательские приказы» и задержать бизнесмена.

Пресс-служба Пригожина распространила его заявление, в котором говорится, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что генеральный прокурор Игорь Краснов доложил Владимиру Путину по поводу дела против основателя ЧВК «Вагнер». По словам Пескова, силовики круглосуточно докладывают главе государства о выполнении поручений.

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Елена Чернышова
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер мятеж ВКонтакте
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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