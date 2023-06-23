Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
Песков назвал неизбежным распространение поставляемого ВСУ оружия по миру Политика, 14:06
Мост с амфитеатром построят в составе кластера МГТУ им. Баумана в Москве Недвижимость, 14:01
СКА подписал бывшего одноклубника Овечкина по «Вашингтону» Спорт, 13:47
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 13:45
Украина заявила о передаче ей 51 погибшего военного Политика, 13:42
Binance наняла бывшего прокурора Минюста США для тяжбы с SEC Крипто, 13:40
Машину олимпийской чемпионки Пехштайн повредили после скандальной речи Спорт, 13:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В России завели еще одно дело о госизмене Политика, 13:37
В Кремле увидели «рациональные зерна» в словах Обамы про Крым Политика, 13:33
Песков призвал дождаться деталей по новому пакету санкций ЕС Политика, 13:27
Новые международные возможности: что нужно знать о логистике в Казахстане Pro, 13:26
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 13:22
Итоги работы стенда Республики Башкортостан на ПМЭФ 2023 Пресс-центр, 13:21
Производитель Bayraktar назвал срок запуска завода на Украине Политика, 13:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков назвал неизбежным распространение поставляемого ВСУ оружия по миру

Дмитрий Песков: распространение по миру поставляемого Украине оружия неизбежно
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Оружие стран Запада, которое они передают Украине, будет распространяться по всему миру; есть риск, что воспользоваться им смогут различные преступные группировки в Европе, «это неизбежный процесс», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности», — сказал он.

По мнению Пескова, чем больше западного оружия поступает на Украину, «туда, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность», тем больше возникает угроз для региональной и мировой безопасности.

Так пресс-секретарь прокомментировал слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тот выразил опасение, что переданное Украине израильское оружие может попасть в руки Ирана и использоваться против самого Израиля. «Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах», — сказал он The Jerusalem Post.

Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь и поддержку в сфере гражданской обороны, но отказался поставлять Киеву оружие «по множеству оперативных соображений» и отсутствия мощностей для дополнительного производства.

Летом 2022 года Интерпол и Европол предупредили, что из-за боевых действий на Украине в Европе может вырасти незаконный оборот оружия. Полицейская служба ЕС заявляла, что располагает данными, указывающими на факты контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группировками. Российское Минобороны также утверждало, что часть вооружений попала на черный рынок, в том числе на Ближнем Востоке. В Киеве потребовали представить доказательства.

Читайте на РБК Pro
Как массовая миграция скажется на мировой экономике — The Economist
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Деньги утекают: ищем проблемные места в закупках, чтобы снизить расходы
10 млн больных в год: какие биотехи заработают на борьбе с деменцией
Теги
Дмитрий Песков Биньямин Нетаньяху Кремль Израиль поставки оружия
Материалы по теме
На Украине выявили факты продажи военной и гуманитарной помощи с Запада
Политика
Глава Интерпола предупредил, что оружие с Украины может получить криминал
Политика
FT узнала о планах НАТО и ЕС ужесточить контроль за оружием на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter