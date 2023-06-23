Песков назвал неизбежным распространение поставляемого ВСУ оружия по миру

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Оружие стран Запада, которое они передают Украине, будет распространяться по всему миру; есть риск, что воспользоваться им смогут различные преступные группировки в Европе, «это неизбежный процесс», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности», — сказал он.

По мнению Пескова, чем больше западного оружия поступает на Украину, «туда, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность», тем больше возникает угроз для региональной и мировой безопасности.

Так пресс-секретарь прокомментировал слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тот выразил опасение, что переданное Украине израильское оружие может попасть в руки Ирана и использоваться против самого Израиля. «Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах», — сказал он The Jerusalem Post.

Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь и поддержку в сфере гражданской обороны, но отказался поставлять Киеву оружие «по множеству оперативных соображений» и отсутствия мощностей для дополнительного производства.

Летом 2022 года Интерпол и Европол предупредили, что из-за боевых действий на Украине в Европе может вырасти незаконный оборот оружия. Полицейская служба ЕС заявляла, что располагает данными, указывающими на факты контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группировками. Российское Минобороны также утверждало, что часть вооружений попала на черный рынок, в том числе на Ближнем Востоке. В Киеве потребовали представить доказательства.