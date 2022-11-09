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Глава Минобороны Израиля объяснил отказ поставлять Украине ПВО

Министр обороны Израиля Ганц объяснил отказ поставлять ПВО Украине отсутствием мощностей
Бенни Ганц
Бенни Ганц (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Израиль не может поставлять Украине свои системы противовоздушной обороны (ПВО), так как опустошит собственные запасы, а у страны нет мощностей для дополнительного производства. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, передает Jerusalem Post.

«Очевидно, что, даже если мы решим изменить нашу политику [в отношении поставок вооружения Украине], невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны», — сказал он.

С начала российской спецоперации Израиль не поставлял Украине оружие и ограничивался отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. Отказ передавать Киеву летальное оружие Ганц объяснял «эксплуатационными ограничениями и множеством оперативных соображений».

Начать поставки оружия Израиль просили украинские власти. 18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев направит израильскому правительству официальную ноту и попросит его безотлагательно поставить системы ПВО и начать «качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий».

С призывом поставить вооружения Украине выступал и министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай. Однако премьер-министр страны Яир Лапид назвал его точку зрения частным мнением, не совпадающим с официальной позицией государства.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чей блок победил на внеочередных парламентских выборах в начале ноября, говорил в интервью MSNBC, что поддерживает решение не поставлять Украине оружие. «Всегда есть вероятность», что оружие, поставленное Израилем в любую зону боевых действий, «окажется в руках Ирана и применится против нас», пояснял Нетаньяху.

Теги
Израиль поставки оружия Украина
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