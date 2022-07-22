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В Киеве потребовали от Европола доказательств контрабанды оружия

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Киев ждет доказательств в ответ на заявление Европейского полицейского агентства (Европол) о фактах торговли на черном рынке оружием с Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола — с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях «торговли оружием и военными товарами на черном рынке» с Украины», — написал Данилов в Twitter.

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Фото: Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

Секретарь Совбеза добавил, что они «максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании».

22 июля немецкое издание Tagesschau сообщило, что полицейская служба ЕС, Европол, располагает данными, указывающими на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группами. 

По предположению европейских властей, вдоль границы ЕС и Украины могут быть оборудованы тайники с оружием, и преступники в своих передвижениях могут использовать официальные пограничные переходы. В причастности к контрабанде оружия подозревают и украинских беженцев. В Европоле указали, что некоторые из них могли скрытно провозить оружие через границу, также европейская полиция опасается, что в руки преступников могло попасть оружие, которое беженцы оставляли в приграничной зоне при выезде в ЕС.

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В начале июля Бюро экономической безопасности Украины сообщило о фактах продажи военной и гуманитарной помощи, которая поступает в страну с Запада. Директор бюро Вадим Мельник заявил, что ведомство открыло около десяти уголовных дел такого рода, кроме того, аналогичные факты отметили и другие украинские силовые ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявлял, что часть западного оружия для Украины уже попала на черный рынок и «расползлась» по Ближнему Востоку. 

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