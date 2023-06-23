Нетаньяху увидел переданное Украине оружие у границ Израиля

Тель-Авив опасается, что переданное Украине израильское оружие может попасть в руки Ирана и использовано против самого Израиля, сказал Нетаньяху. По его словам, это уже происходит с западным противотанковым вооружением

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Израиль опасается, что передаваемое Украине вооружение окажется у Ирана и будет использовано против Тель-Авива, западное противотанковое оружие уже обнаружили у израильских границ, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью Jerusalem Post.

Так он прокомментировал отказ Израиля предоставить Украине военную помощь к чему призывает Киев.

«У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах», — рассказал он.

Еще одной причиной для отказа в поставках вооружения Украине Нетаньяху называет связи с Россией: «У нас есть тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я думаю, важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана расположиться в военном отношении на нашей северной границе».

Он подчеркнул, что Израиль хочет окончания конфликта, и предположил, что в будущем Тель-Авив «гипотетически» может поспособствовать его завершению, не уточнив, каким путем. В связи с приведенными аргументами израильский премьер считает правильным «сбалансированный подход» по конфликту на Украине, который выбрал Тель-Авив.

«Есть сочувствие, есть помощь в гражданской обороне. Но я думаю, что мы должны тщательно провести черту, и люди поймут. Я должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я объяснял это, в основном кивали в знак согласия. Они понимают, что Израиль находится в ситуации, отличной от любой из них», — сказал он.

После начала военной операции России на Украине Израиль осудил действия Москвы. В израильском МИДе назвали их «нападением и серьезным нарушением международного порядка». В то же время страна не присоединялась к санкциям против России, хотя Израиль отказался быть «объездной дорогой» для их обхода.

Также Израиль отказал в поставках вооружения Украине, ограничившись гуманитарной помощью. Израильские власти объясняли отказ, в частности, риском израсходования собственных запасов и «множеством оперативных соображений». Также в Тель-Авиве говорили о «моральной» поддержке позиции Украины и уважении ее территориальной целостности.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что был «шокирован» отказом передать оружие. Зимой Нетаньяху допускал передачу Украине системы ПВО «Железный купол» (тактическая система ПРО в Израиле, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км).

Однако 17 июня издание Axios писало, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Израиля Йоав Галант вновь отказался поставлять Украине летальное оружие.

В Киеве упрекнули Тель-Авив из-за нейтральной позиции. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак отмечал, что до боевых действий с Израилем были более длительные дружеские отношения, чем с другими странами, которые сейчас оказывают Украине военную помощь. Он также призвал Нетаньяху посетить Киев и выразить поддержку Украине.

В Москве тоже критиковали позицию Тель-Авива. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла ее «неконструктивной» и осудила «антироссийские оценки» ситуации израильского руководства.