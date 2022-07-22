Европол допустил случаи контрабанды оружия из Украины в ЕС

По данным европейской полиции, контрабандой могут заниматься преступники, они организуют тайники у границы. В ЕС также подозревают, что к провозу оружия могут быть причастны украинские беженцы

Фото: Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

Полицейская служба ЕС, Европол, располагает данными, указывающими на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группами, сообщает Tagesschau.

«Государства-члены ЕС и оперативные партнеры сообщили о случаях, когда преступные сети действуют в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие», — цитирует Tagesschau письмо Европола, направленное в Совет Европейского Союза.

По предположению европейских властей, вдоль границы ЕС и Украины могут быть оборудованы тайники с оружием, и преступники в своих передвижениях могут использовать официальные пограничные переходы. В причастности к контрабанде оружия подозревают и украинских беженцев. В Европоле указали, что некоторые из них могли скрытно провозить оружия через границу, также европейская полиция опасается, что в руки преступников могло попасть оружие, которое беженцы оставляли в приграничной зоне при выезде в ЕС,

Глава Интерпола Юрген Шток в начале июня предупредил, что из-за конфликта на Украине начнется незаконное распространение оружия, однако, по мнению Штока, это должно было произойти «на постконфликтном этапе». Шток допускал, что на черный рынок попадет даже тяжелое вооружение.

В начале июля Бюро экономической безопасности Украины сообщило о фактах продажи военной и гуманитарной помощи, которая поступает в страну с Запада. Директор бюро Вадим Мельник заявил, что ведомство открыло около десяти уголовных дел такого рода, кроме того, аналогичные факты отметили и другие украинские силовые ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу в то же время указал, что часть западного оружия для Украины уже попала на черный рынок и «расползлась» по Ближнему Востоку. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отмечал, что оружие, которое Киев получает от Вашингтона, расползается «по рукам разномастных преступников по всему миру».