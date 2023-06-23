Захарова: запрет ЕС на экспорт машин в Россию приведет к росту российского автопрома

Захарова вспомнила об эксперименте с сыром после новых санкций ЕС

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Новые санкции ЕС против России, предусматривающие запрет на экспорт в страну автомобилей класса «люкс», электро- и гибридных автомобилей, приведут к росту российского автопрома. Об этом заявила в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может. С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром», — написала она.

В августе 2014 года в России в качестве контрсанкций было введено продуктовое эмбарго. В список запрещенных, в том числе, попали молочные продукты. В мае 2022 года опрошенные ТАСС производители сыра из российских регионов заявили, что готовы полностью вытеснить европейских конкурентов с российского рынка в ближайшие 5-7 лет. По их оценкам, доля импортных сыров в России составляет около 20-25%, и это в основном продукция из Белоруссии, Аргентины и Швейцарии.

Захарова также задалась вопросом, как предпринятые Западом меры согласуются с их посылом о нанесении «стратегического поражения России и сдерживании Китая».

МИД Эстонии 23 июня объявил, что 11-й пакет антироссийских санкций, принятый ЕС 21 июня, вступил в силу. Очередные ограничительные меры должны помешать России уклоняться от введенных ранее санкций, пояснили в министерстве.

Новый санкционный пакет, в том числе, предусматривает:

включение возможности расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подсанкционные товары поступают в Россию;

запрет перевозки грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России;

запрет на заход в порты ЕС судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен.

Помимо этого ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса «люкс», а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении.

Президент России Владимир Путин говорил, что в России самое большое падение производства произошло в автомобильной промышленности — более 60% — из-за нарушений обязательств со стороны Запада.

Глава государства добавил, что текущих мер поддержки автопрома достаточно, чтобы увеличить производство автомобилей.

После ввода санкций поставки в Россию приостановили зарубежные автопроизводители Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler, Ford.

На российском авторынке к концу 2022 года осталось только 14 брендов из 60. Из них только три являются отечественными: Lada, ГАЗ и УАЗ. Остальные китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.