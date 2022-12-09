В России осталось только 11 иностранных автомобильных бренда

На российском авторынке к концу 2022 года остались только 14 брендов из 60. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

Из 14 оставшихся в России брендов только три являются отечественными: Lada, ГАЗ и УАЗ. Остальные китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

Начиная с весны текущего года, после начала Россией специальной военной операции на Украине, большинство западных компаний, включая автомобильные, стали покидать российский рынок. К примеру, в марте работу в России приостановил американский Ford. Были приостановлены не только производство, но и поставки деталей, инженерная и ИТ-поддержка, отмечается в пресс-релизе. В октябре Ford вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании ее российскому юрлицу.

А немецкий автоконцерн Volkswagen намерен продать свои российские активы Porsche, Scania и MAN в течение года. В начале марта Volkswagen остановил производство автомобилей и поставки машин иностранного производства в Россию. Компания также прекратила производство на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.