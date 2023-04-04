Собянин рассказал о поступлении первых «Москвичей» в столичные таксопарки

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Первые 50 автомобилей «Москвич 3» поступили 4 апреля в распоряжение «Яндекс.Такси», сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Всего контракт между столичными властями и агрегатором такси подразумевает поставку 5 тыс. автомобилей, в том числе 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3», и 2 тыс. машин «Москвич 3е». «Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам электрокаров для такси и каршеринга, вклад в улучшение экологии и хороший пример для других городов», — подчеркнул градоначальник.

Автомобили под возрожденной маркой «Москвич» выпускаются в столице с прошлого ноября. Всего менее чем за полгода, по данным мэра Москвы, было собрано уже 7 тыс. машин, в планах на этот год стоит выпуск 50 тыс. автомобилей, на 2024-й — уже 100 тыс.

На данный момент завод выпускает лишь одну модель — лицензионную копию китайского кроссовера JAC JS4 под наименованием «Москвич 3», а также ее версию с электродвигателем. По словам Собянина, на заводе уже готов образец модели «Москвич 6» с кузовом «седан», который будет запущен в производство и продажу во второй половине текущего года.