Путин пообещал Кубе помощь России в борьбе с «незаконными» санкциями

Владимир Путин и Мануэль Марреро (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Россия сделает все, чтобы помочь Кубе преодолеть «незаконные санкции», заявил президент Владимир Путин на встрече с кубинским премьером Мануэлем Марреро в Москве. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с этим. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», — сказал он.

Отношения России и Кубы развиваются, несмотря на «сложности сегодняшнего дня», считает глава государства. «Нет необходимости подчеркивать особый союзнический, долговременный, за столько десятилетий сложившийся характер наших отношений», — сказал президент. У Москвы, по его словам, всегда было «особое отношение» к Кубе, и оно останется таковым.

Марреро, в свою очередь, подчеркнул, что Куба выступает против западных санкций в отношении Москвы. Страна не поддерживает стремление Запада изолировать Россию в международных организациях и «продать» миру русофобию, заявил премьер. Запад, по его мнению, не смог сломить Россию этими санкциями.

В 1960 году США ввели против Кубы первые санкции в ответ на конфискацию имущества американских граждан и корпораций на острове. Была установлена торгово-экономическая блокада — почти полное эмбарго на поставки на Кубу товаров. В 1961 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Гаваной.

В конце 2014 года Вашингтон и Гавана сообщили о начале восстановления диалога. После этого на Кубе вновь открылось американское посольство, а страну посетил занимавший пост президента США Барак Обама. С приходом в Белый дом республиканца Дональда Трампа позиция Вашингтона по вопросам отношений с Кубой изменилась, в частности, США восстановили ряд отмененных Обамой ограничений.

При нынешнем президенте Джо Байдене США продолжили ужесточать санкции. Вашингтон вводил санкции против кубинских компаний и граждан, в том числе из-за импорта нефти из Венесуэлы и подавления антиправительственных протестов, которые проходили в июле 2021 года. Эти демонстрации стали крупнейшими с 1990-х годов — в Вашингтоне сочли, что кубинские власти нарушили права человека.