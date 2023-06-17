В Кремле заявили о планах добиваться целей спецоперации

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Россия продолжает спецоперацию на Украине и намерена добиваться ее целей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Мы продолжаем специальную военную операцию и мы намерены добиться своих целей», — сказал он. Пресс-секретарь добавил, что Россия «готова к диалогу, в отличие от украинской стороны».

Российские власти не раз заявляли, что цели спецоперации будут выполнены. Объявляя о ней 24 февраля 2022 года, Путин назвал целью России «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

В сентябре Путин сказал, что целью спецоперации является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России. В январе он назвал целью спецоперации защиту людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

13 июня в ответ на вопрос, изменились ли цели России, Путин сказал, что «они меняются в соответствии с текущей ситуацией» «Но в целом, конечно, ничего мы менять не будем и они для нас носят фундаментальный характер», — пояснил глава государства.

Россия настаивает, что для начала мирных переговоров Киев должен выразить готовность обсуждать требования Москвы. Среди них российская сторона перечисляла нейтральный статус Украины, в том числе невступление в ЕС и НАТО и признание перехода к России новых территорий. Также Запад должен остановить поставки Украине оружия, ВСУ необходимо прекратить боевые действия, заявляли в российском МИДе. Украинская сторона настаивает, что переговоры возможны только при условии вывода российских войск. Москва отказывалась следовать чужим условиям в вопросе переговоров.