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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Секретарь Совбеза Патрушев: цели операции на Украине будут достигнуты
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Несмотря на увеличение западными странами поставок летального оружия Киеву, цели российской военной операции на Украине будут достигнуты, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, передает «РИА Новости».

Он отметил, что одна из целей спецоперации — добиться нейтрального статуса Украины, который прописан в ее Конституции, а также «денацификация» и защита жителей от «геноцида».

По его словам, Россия была вынуждена принять решение о проведении военной операции, поскольку «распространение на Украине неонацизма, функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО» создавали угрозы безопасности не только России, но и всего мира.

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Объявляя начало военной операции на Украине 24 февраля, президент России Владимир Путин называл ее целями демилитаризацию и «денацификацию» страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида киевского режима». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, заявлял о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Глава российского Минобороны Сергей Шойгу говорил о вынужденном характере спецоперации для обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины.

В конце июня Путин заявил, что конечной целью военной операции является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России. Он отметил, что сроки завершения операции связаны с интенсивностью боевых действий.

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С начала военной операции ряд государств, в том числе США, Канада, Великобритания, Польша и Нидерланды, поставляют Украине военную и гуманитарную помощь. 1 июля Вашингтон объявил, что в новый пакет военной помощи Киеву на $820 млн войдут дополнительные поставки снарядов для американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, два зенитных ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Теги
Николай Патрушев Совет безопасности России Военная операция на Украине военная помощь
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