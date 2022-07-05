Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Несмотря на увеличение западными странами поставок летального оружия Киеву, цели российской военной операции на Украине будут достигнуты, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, передает «РИА Новости».
Он отметил, что одна из целей спецоперации — добиться нейтрального статуса Украины, который прописан в ее Конституции, а также «денацификация» и защита жителей от «геноцида».
По его словам, Россия была вынуждена принять решение о проведении военной операции, поскольку «распространение на Украине неонацизма, функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО» создавали угрозы безопасности не только России, но и всего мира.
Объявляя начало военной операции на Украине 24 февраля, президент России Владимир Путин называл ее целями демилитаризацию и «денацификацию» страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида киевского режима». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, заявлял о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Глава российского Минобороны Сергей Шойгу говорил о вынужденном характере спецоперации для обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины.
В конце июня Путин заявил, что конечной целью военной операции является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России. Он отметил, что сроки завершения операции связаны с интенсивностью боевых действий.
С начала военной операции ряд государств, в том числе США, Канада, Великобритания, Польша и Нидерланды, поставляют Украине военную и гуманитарную помощь. 1 июля Вашингтон объявил, что в новый пакет военной помощи Киеву на $820 млн войдут дополнительные поставки снарядов для американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, два зенитных ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.