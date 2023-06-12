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La Repubblica назвала причину смерти Сильвио Берлускони

La Repubblica: причиной смерти экс-премьера Италии Берлускони стал хронический лейкоз
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони умер из-за ухудшения состояния на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза, сообщает La Repubblica.

Издание уточняет, что Берлускони был госпитализирован в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане 9 июня, где он проходил лечение в последние месяцы, после чего туда прибыли члены его семьи — брат Паоло и дети Марина, Элеонора, Барбара и Пьер. Его состояние вскоре после госпитализации ухудшилось.

В прошлый раз Берлускони 45 дней находился в «Сан-Раффаэле», где врачи диагностировали у него лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Он начал курс химиотерапии. Как уточняло агентство ANSA со ссылкой на близких к политику источников, его тип заболевания лечится минимально инвазивными методами, а сам экс-премьер-министр хорошо реагирует на назначенную ему терапию. В апреле он говорил, что ему тяжело, но он справится «и в этот раз».

Берлускони — основатель партии Forza Italia, он становился премьер-министром в 2001, 2005 и 2008 годах, а в 2011 ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. В прошлом сентябре он победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.

В 2016 году политик был госпитализирован из-за сердечной недостаточности и перенес операцию на сердце. Три года спустя Берлускони вновь попал в больницу — с почечными коликами. В 2020-м у политика выявили коронавирус и двустороннюю пневмонию, а в следующем году он вновь заболел COVID-19.

Теги
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Сильвио Берлускони рак болезнь Италия
Сильвио Берлускони фото

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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