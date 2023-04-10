Берлускони стало лучше после противовоспалительной терапии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 16:25
ЦСКА разгромил СКА и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина Спорт, 22:11
Нетаньяху решил оставить «уволенного» главу Минобороны на своем посту Политика, 22:07
«Росатом» потребовал от Финляндии вернуть €920 млн на строительство АЭС Бизнес, 22:01
В Запорожской области задержали агента разведки Украины Политика, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:57
СПбГУ отстранил подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя Общество, 21:48
Как союзники США отреагировали на слив в Сеть секретных документов Политика, 21:43
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Маск сменил имя в Twitter на Гарри Больц Технологии и медиа, 21:21
Зеленский назначил нового главу Киевской области Политика, 21:12
Овечкин может пропустить из-за травмы второй матч подряд в НХЛ Спорт, 20:54
Берлускони стало лучше после противовоспалительной терапии Общество, 20:53
Курс биткоина поднялся выше $29 тыс. и обновил максимум с июня 2022 года Крипто, 20:45
Кожемяко предложил Путину упростить порядок передачи снаряжения военным Политика, 20:38
ЦБ примерил сценарий американского кризиса на российские банки Финансы, 20:29
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Берлускони стало лучше после противовоспалительной терапии

В больнице «Сан-Раффаэле» сообщили об улучшении состояния Сильвио Берлускони
Обстановка у больницы &laquo;Сан-Раффаэле&raquo; в Милане, Италия
Обстановка у больницы «Сан-Раффаэле» в Милане, Италия (Фото: Matteo Bazzi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Состояние госпитализированного с лейкемией и пневмонией экс-премьера Италии Сильвио Берлускони улучшается, лечение дает положительный эффект, сообщило агентство ANSA cо ссылкой на пресс-службу миланской больницы «Сан-Раффаэле».

«В течение последних 48 часов наблюдалось постепенное и устойчивое улучшение функции органов. Противовоспалительная терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выразить осторожный оптимизм», — заявили в клинике.

Берлускони остается в отделении интенсивной терапии.

Берлускони госпитализировали в конце марта, вскоре выписали, а в начале апреля положили в реанимацию кардиологического отделения «Сан-Раффаэле». У политика обнаружили хроническую лейкемию, писала Corriere della Sera. На этом фоне у него развилась пневмония.

Источники ANSA отмечали, что форма лейкемии, диагностированная у экс-премьера Италии, не редкость для людей его возраста и поддается лечению. Политик уже начал проходить курс химиотерапии. В разговоре с изданием Il Giornale Берлускони сказал, что ему тяжело, но он справится «и в этот раз».

Берлускони 86 лет. Он четыре раза занимал пост премьер-министра Италии. Последний его срок был в 2008–2011 годах. В 2019 году экс-премьер стал депутатом Европейского парламента от Италии, а с октября 2022-го он является членом итальянского сената.

Читайте на РБК Pro
Как избежать ненужных трат и сэкономить время на приеме у врача
Криптовалюта против инфляции: зачем и кому нужны флэткоины
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Теги
Персоны
Сильвио Берлускони онкология лечение Италия

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Врач рассказал о состоянии и процессе лечения Берлускони
Общество
ANSA узнало об особенностях диагностированной у Берлускони лейкемии
Политика
AP узнало о пришедших в больницу к Берлускони членах его семьи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter