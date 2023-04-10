Берлускони стало лучше после противовоспалительной терапии

Обстановка у больницы «Сан-Раффаэле» в Милане, Италия (Фото: Matteo Bazzi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Состояние госпитализированного с лейкемией и пневмонией экс-премьера Италии Сильвио Берлускони улучшается, лечение дает положительный эффект, сообщило агентство ANSA cо ссылкой на пресс-службу миланской больницы «Сан-Раффаэле».

«В течение последних 48 часов наблюдалось постепенное и устойчивое улучшение функции органов. Противовоспалительная терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выразить осторожный оптимизм», — заявили в клинике.

Берлускони остается в отделении интенсивной терапии.

Берлускони госпитализировали в конце марта, вскоре выписали, а в начале апреля положили в реанимацию кардиологического отделения «Сан-Раффаэле». У политика обнаружили хроническую лейкемию, писала Corriere della Sera. На этом фоне у него развилась пневмония.

Источники ANSA отмечали, что форма лейкемии, диагностированная у экс-премьера Италии, не редкость для людей его возраста и поддается лечению. Политик уже начал проходить курс химиотерапии. В разговоре с изданием Il Giornale Берлускони сказал, что ему тяжело, но он справится «и в этот раз».

Берлускони 86 лет. Он четыре раза занимал пост премьер-министра Италии. Последний его срок был в 2008–2011 годах. В 2019 году экс-премьер стал депутатом Европейского парламента от Италии, а с октября 2022-го он является членом итальянского сената.