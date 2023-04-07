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Политика ,  
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Берлускони после госпитализации пообещал «справиться и в этот раз»

Экс-премьер Италии Берлускони — о болезни: «это тяжело, но справлюсь и в этот раз»
Берлускони попал в больницу с хронической лейкемией, по словам источников, в лечении наблюдается положительная тенденция. Сам политик назвал ситуацию тяжелой и пообещал выздороветь
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони после госпитализации пообещал справиться с болезнью, об этом он заявил по телефону главному редактору Il Giornale Августу Минзолини. Политику 86 лет.

«Это тяжело, но я справлюсь и в этот раз», — сказал Берлускони.

По данным источников издания, состояние экс-премьера с момента госпитализации улучшилось. «Как обычно, он подбадривал всех нас, во время совета министров он звонил [премьеру Джорджии] Мелони и [министру транспорта Маттео] Сальвини, он следит за тем, что происходит, мы серьезно работаем», — рассказал глава итальянского МИДа Антонио Таяни.

Берлускони госпитализировали в конце марта, вскоре выписали, а в начале апреля положили в реанимацию кардиологического отделения «Сан-Раффаэле». У политика обнаружили хроническую лейкемию, писала Corriere della Sera. Таяни рассказал тогда, что «боли, которые его [Берлускони] беспокоят, и пневмония последних дней на самом деле являются осложнениями, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме».

По данным ANSA, форма лейкемии, которую выявили у Берлускони, не является редкой для людей его возраста и обычно лечится минимально инвазивными методами.

Берлускони — основатель партии Forza Italia, он становился премьер-министром в 2001, 2005 и 2008 годах, а в 2011 ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. В прошлом сентябре он победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сильвио Берлускони Италия

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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