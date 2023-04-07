Экс-премьер Италии Берлускони — о болезни: «это тяжело, но справлюсь и в этот раз»

Берлускони после госпитализации пообещал «справиться и в этот раз»

Берлускони попал в больницу с хронической лейкемией, по словам источников, в лечении наблюдается положительная тенденция. Сам политик назвал ситуацию тяжелой и пообещал выздороветь

Сильвио Берлускони (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони после госпитализации пообещал справиться с болезнью, об этом он заявил по телефону главному редактору Il Giornale Августу Минзолини. Политику 86 лет.

«Это тяжело, но я справлюсь и в этот раз», — сказал Берлускони.

По данным источников издания, состояние экс-премьера с момента госпитализации улучшилось. «Как обычно, он подбадривал всех нас, во время совета министров он звонил [премьеру Джорджии] Мелони и [министру транспорта Маттео] Сальвини, он следит за тем, что происходит, мы серьезно работаем», — рассказал глава итальянского МИДа Антонио Таяни.

Берлускони госпитализировали в конце марта, вскоре выписали, а в начале апреля положили в реанимацию кардиологического отделения «Сан-Раффаэле». У политика обнаружили хроническую лейкемию, писала Corriere della Sera. Таяни рассказал тогда, что «боли, которые его [Берлускони] беспокоят, и пневмония последних дней на самом деле являются осложнениями, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме».

По данным ANSA, форма лейкемии, которую выявили у Берлускони, не является редкой для людей его возраста и обычно лечится минимально инвазивными методами.