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Политика ,  
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AHSA узнало об особенностях диагностированной у Берлускони лейкемии

AHSA: диагностированный у экс-премьера Италии Берлускони лейкоз поддается лечению

Тип лейкемии, который диагностировали у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению. Об этом сообщили агентству ANSA источники, близкие к политику.

По их словам, форма хронической лейкемии, которую выявили у 86-летнего Берлускони, не является редкой для людей его возраста и обычно лечится минимально инвазивными методами.

Источники агентства утверждают, что организм политика хорошо реагирует на химиотерапию и лечение антибиотиками, которые назначили из-за пневмонии, появившейся на фоне лейкемии. Они отметили, что состояние Берлускони «демонстрирует улучшения по сравнению со вчерашним днем».

О том, что у Берлускони диагностировали лейкемию, сообщила 6 апреля газета Corriere della Sera. По данным издания, именно рак стал причиной его госпитализации 27 марта. 5 апреля Берлускони вновь попал в больницу, его положили в реанимацию кардиологического отделения «Сан-Раффаэле». Экс-премьер начал курс химиотерапии.

В 2016 году Берлускони был госпитализирован из-за сердечной недостаточности и перенес операцию на сердце. Три года спустя политик вновь попал в больницу — с почечными коликами. В 2020-м у политика выявили коронавирус и двустороннюю пневмонию, а в следующем году он вновь заболел COVID-19.

Теги
Сильвио Берлускони рак химиотерапия онкология
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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