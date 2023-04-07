AHSA узнало об особенностях диагностированной у Берлускони лейкемии

Тип лейкемии, который диагностировали у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению. Об этом сообщили агентству ANSA источники, близкие к политику.

По их словам, форма хронической лейкемии, которую выявили у 86-летнего Берлускони, не является редкой для людей его возраста и обычно лечится минимально инвазивными методами.

Источники агентства утверждают, что организм политика хорошо реагирует на химиотерапию и лечение антибиотиками, которые назначили из-за пневмонии, появившейся на фоне лейкемии. Они отметили, что состояние Берлускони «демонстрирует улучшения по сравнению со вчерашним днем».

О том, что у Берлускони диагностировали лейкемию, сообщила 6 апреля газета Corriere della Sera. По данным издания, именно рак стал причиной его госпитализации 27 марта. 5 апреля Берлускони вновь попал в больницу, его положили в реанимацию кардиологического отделения «Сан-Раффаэле». Экс-премьер начал курс химиотерапии.

В 2016 году Берлускони был госпитализирован из-за сердечной недостаточности и перенес операцию на сердце. Три года спустя политик вновь попал в больницу — с почечными коликами. В 2020-м у политика выявили коронавирус и двустороннюю пневмонию, а в следующем году он вновь заболел COVID-19.