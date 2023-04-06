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Общество ,  
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Берлускони начал курс химиотерапии

ANSA: Сильвио Берлускони начал проходить курс химиотерапии против лейкемии
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Marco Tacca / Getty Images)

Бывший итальянский премьер-министр и лидер движения «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони начал проходить курс химиотерапии для борьбы с лейкемией, сообщают агентства ANSA и AGI.

Лечение проходит в миланской клинике «Сан-Раффаэле». Первая процедура прошла 5 апреля, уточняет ANSA. Врачи оценивают состояние Берлускони как стабильное.

Утром Corriere della Sera сообщила, что у Берлускони диагностировали лейкемию и именно эта болезнь стала причиной его госпитализации 27 марта. Его должны были выписать на следующий день, но оставили в больнице до 30 марта. Берлускони в это время проходил не только плановое обследование, но и лечение, уточнило издание.

5 апреля бывший премьер снова попал в больницу. Глава итальянского МИДа и координатор Forza Italia Антонио Таяни заявил тогда, что Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за «неразрешенной проблемы» во время его прошлой госпитализации с пневмонией. Corriere della Sera пишет, что «боли, которые его [Берлускони] беспокоят, и пневмония последних дней на самом деле являются осложнениями, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме».

Берлускони 86 лет. В 2016 году он был госпитализирован из-за сердечной недостаточности и перенес операцию на сердце. Три года спустя политик вновь попал в больницу — с почечными коликами. В 2020-м у политика выявили коронавирус и двустороннюю пневмонию, а в следующем году он вновь заболел COVID-19.

Теги
Персоны
химиотерапия Сильвио Берлускони онкологическое заболевание

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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