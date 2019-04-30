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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане
По данным СМИ, причиной стали почечные колики. В 2016 году Берлускони сделали операцию по замене сердечного клапана
Сильвио Берлускони (Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg)

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане, пишет Corriere della Sera.

По данным издания, экс-премьера увезли на скорой, о состоянии его здоровья не сообщается. Как уточняет La Repubblica со ссылкой на источники в партии политика, 82-летний Берлускони госпитализирован из-за проблем с почками.

На 14:00 (15:00 мск) у бывшего премьера запланированы встреча с кандидатами в Европарламент и пресс-конференция. По словам источников La Repubblica, он намерен приехать на предстоящее мероприятие, как только будет завершено обследование.

В январе Берлускони объявил о планах баллотироваться в Европарламент. Он выразил уверенность, что заставит граждан осознать риск отхода от западных ценностей.

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Берлускони занимал пост премьер-министра Италии в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. В последний раз он ушел в отставку, после того как итальянский парламент утвердил бюджет по требованиям Евросоюза, против чего выступал премьер. В марте 2018 года правая коалиция, куда входит «Вперед, Италия», победила на парламентских выборах. «Лига» главы МВД Маттео Сальвини получила 17,5% голосов, а партия Берлускони — 14%.

В июне 2016 года Берлускони сделали операцию по замене сердечного клапана. В его партии назвали госпитализацию «плановой». Политик покинул больницу спустя три недели.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Сильвио Берлускони, Италия, болезнь
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