Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане

По данным СМИ, причиной стали почечные колики. В 2016 году Берлускони сделали операцию по замене сердечного клапана

Сильвио Берлускони (Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg)

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане, пишет Corriere della Sera.

По данным издания, экс-премьера увезли на скорой, о состоянии его здоровья не сообщается. Как уточняет La Repubblica со ссылкой на источники в партии политика, 82-летний Берлускони госпитализирован из-за проблем с почками.

На 14:00 (15:00 мск) у бывшего премьера запланированы встреча с кандидатами в Европарламент и пресс-конференция. По словам источников La Repubblica, он намерен приехать на предстоящее мероприятие, как только будет завершено обследование.

В январе Берлускони объявил о планах баллотироваться в Европарламент. Он выразил уверенность, что заставит граждан осознать риск отхода от западных ценностей.