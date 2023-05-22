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Берлускони дал первое после выписки из больницы интервью

Берлускони рассказал о хорошем самочувствии в первом интервью после выписки из больницы
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о своем самочувствии после 45-дневной госпитализации, передает итальянское издание Corriere della Sera.

«Мне лучше, спасибо. Мне еще предстоит восстановить силы, но это лишь вопрос времени», — сказал Берлускони.

5 апреля агентство ANSA сообщило, что Берлускони попал в реанимацию кардиологического отделения больницы Сан-Раффаэлле в Милане с одышкой спустя всего пять дней после предыдущей выписки из больницы. На следующий день Corriere della Sera сообщала, что у него диагностирована лейкемия и он начал курс химиотерапии. Также издание писало, что именно онкологическое заболевание было причиной предыдущей госпитализации политика — тогда он провел в больнице три дня, с 27 по 30 марта.

Позднее агентство ANSA уточнило со ссылкой на близких к политику собеседников, что тип заболевания, который выявили у политика, поддается лечению и лечится минимально инвазивными методами. Также собеседники агентства сообщили, что Берлускони хорошо реагирует на химиотерапию и лечение антибиотиками, которые назначили из-за пневмонии.

Экс-премьер-министр Италии рассказал, что поддерживал связь с представителями партии Forza Italia, даже находясь в реанимации. «По правде говоря, я никогда не переставал работать, даже из реанимации я поддерживал связь с лидерами Forza Italia, давая указания и выдвигая предложения по избирательной кампании для административных органов» — рассказал Берлускони. Он также заявил, что намерен принять участие в реформе партии в качестве ее основателя и лидера.

Берлускони — лидер партии Forza Italia («Вперед, Италия!»). В мае в Италии проходят местные выборы глав местного самоуправления, второй тур пройдет с 28 по 29 мая.

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Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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