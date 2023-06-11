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Военная операция на Украине ,  
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Макрон призвал Иран не поддерживать Россию в украинском конфликте

Макрон: Тегеран должен немедленно прекратить поддержку России с доставкой беспилотников

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Иран «немедленно прекратить поддержку» России в военном конфликте на Украине. Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон «предупредил о серьезности последствий, как с точки зрения безопасности, так и с точки гуманитарных проблем» из-за «доставки Ираном беспилотников в Россию». Таким образом, по мнению французского президента, страна оказывает Москве поддержку в конфликте с Киевом.

Разговор между лидерами длился около 90 минут. Макрон и Раиси также обсудили развитие отношений в области ядерной энергетики. Французский президент «выразил обеспокоенность по поводу нынешней траектории иранской ядерной программы» и «напомнил о желании Франции и ее европейских партнеров найти дипломатическое решение этого вопроса».

Вопрос о поставках иранских дронов появился в октябре, когда Евросоюз сообщил, что проведет расследование по этому вопросу. 20 октября ЕС объявил о внесении иранской компании Shahed Aviation Industries, которая выпускает дроны, в санкционный список за «материальную поддержку» боевых действий на Украине.

И Россия, и Иран отвергали эти утверждения.

Минобороны России сообщало об использовании на Украине дронов «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний беспилотник украинские власти называют версией иранского боевого дрона модели Shahed.

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5 ноября 2022 года иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что Иран передал России партию беспилотников до начала военной операции на Украине.

6 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщила, что Россия и Иран договорились построить совместное производство дронов для боевых действий на Украине. Они стремятся создать модернизированную модель беспилотника Shahed-136 с новым двигателем.

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Эбрахим Раиси Франция Иран Украина Россия военная помощь беспилотники
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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