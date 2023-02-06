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WSJ узнала о планах России и Ирана наладить выпуск дронов в Татарстане

WSJ: Россия и Иран договорились о совместном производстве 6 тыс. дронов в Татарстане
В Елабуге планируется построить завод по выпуску дронов — от 6 тыс. штук за ближайшие годы, пишет WSJ. Источники рассказали, что завод — часть сделки на $1 млрд. Москва неоднократно опровергала сообщения о закупке дронов у Ирана
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия и Иран договорились построить совместное производство беспилотников для боевых действий на Украине, они стремятся создать усовершенствованную модель дрона Shahed-136 с новым двигателем. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц.

По данным газеты, 5 января иранская делегация высокого уровня посетила город Елабуга в Татарстане, где планируется построить завод, для обсуждения деталей совместного проекта. Ее возглавлял бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава исследовательской организации аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry Гасем Дамавандян. Последнюю организацию WSJ называет «ключевым оборонным производителем», играющего, по мнению Вашингтона, центральную роль в производстве беспилотников в Иране.

В ближайшие годы в Елабуге планируется выпускать не менее 6 тыс. беспилотников; завод стал частью сделки между Москвой и Тегераном на $1 млрд, говорят собеседники издания.

Минобороны России сообщало об использовании на Украине дронов «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний беспилотник украинские власти называют версией иранского боевого дрона модели Shahed.

Власти Украины и западных стран с лета прошлого года неоднократно обвиняли Россию и Иран в поставках дронов для применения на поле боя. США, Канада и страны ЕС вводили санкции против иранских производителей БПЛА.

Российская сторона покупки беспилотников у Ирана отрицает. Постпред при ООН Василий Небензя в октябре называл данные о поставках «еще одним фейком». В ноябре власти Ирана признали, что поставили России беспилотники, но сделали это до начала военной операции и в небольшом количестве. После этого Небензя называл «надуманными» данные об использовании иранских дронов на Украине.

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