В МИД Ирана раскритиковали Зеленского после его слов о помощи России

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Ирана — это безосновательные и бесполезные претензии, политическое шоу для отвлечения внимания общества, заявил пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани, передает агентство ISNA.

«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана, и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — сказал иранский дипломат.

Ранее Зеленский призвал Иран перестать поддерживать Россию и отправлять ей беспилотники. Москва неоднократно отрицала поставки дронов от Тегерана. В ноябре в Иране признали, что поставили России беспилотники, но сделали это до начала военной операции и в небольшом количестве. После этого российская миссия при ООН подчеркнула, что иранские дроны на Украине не применялись.

В декабре на заседании СБ ООН заместитель постпреда США Роберт Вуд обвинил руководство организации в неспособности организовать расследование по возможным поставкам в Россию иранских дронов из-за того, что ООН не отправила на Украину своих представителей для проведения проверки. Несмотря на это, западные государства ввели санкции против иранских производителей беспилотников.