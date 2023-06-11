В Калужской области рядом с деревней упал беспилотник

Неизвестный беспилотник рядом с деревней Стрелковка в Жуковском районе, пострадавших нет, сообщил глава региона. Позже он уточнил, что после падения дрона «незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла»

Владислав Шапша (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Калужской области упал беспилотник рядом с деревней Стрелковка в Жуковском районе. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — написал Шапша.

Позже глава региона добавил, что после падения дрона «незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла». Также губернатор написал, что ночью в Медынском районе в лесном массиве было обнаружено место падения, по предварительным данным, также беспилотника, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Утром 5 июня губернатор сообщил, что в области на федеральной трассе М3 упали два дрона. По его словам, взрывов при падении не было. После этого территория места происшествия была оцеплена, проводились оперативно-технические мероприятия. Для автомобилей были организованы пути объезда.

Как и в большинстве других российских регионов, в Калужской области действует запрет на использование беспилотников. Регион не граничит с Украиной.

В последние недели атаки украинских беспилотников регулярно фиксируются в приграничных российских регионах — в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях. В начале мая два дрона взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле. Там оказалась повреждена крыша, позже ее отремонтировали. Москва возложила ответственность за произошедшее на Украину. В Кремле говорили, что за определением целей и средств для нападения стоят США. Киев заявил о непричастности.

Калужские власти также сообщают о падениях беспилотников. Так, 1 июня правительство региона сообщило о падении неопознанного объекта и взрыве, жилые дома и мирные жители не пострадали. Утром 2 июня Шапша заявил об еще одном упавшем неопознанном объекте.