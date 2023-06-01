В Калужской области произошел взрыв после падения неопознанного объекта в районе Товарково

В Калужской области в районе Товарково упал неопознанный объект, на месте его падения образовалась воронка и загоредась трава. Никто не пострадал

Фото: kalugaoblgov / VK

В Дзержинском районе Калужской области, расположенном северо-западнее Калуги, в 10:11 упал неопознанный объект, сообщило региональное правительство на странице в соцсети «ВКонтакте». Это случилось в районе поселка Товарково. Произошел взрыв, образовалась воронка.

Пострадавших нет, дома не повреждены. На месте падения объекта загорелась трава.

30 мая столичные и подмосковные власти сообщили об атаке беспилотников. В столице дроны повредили два жилых дома — на ул. Атласова в Новой Москве и на ул. Профсоюзная. Два человека получили нетяжелые ранения, госпитализация им не потребовалась.

Кроме того, ТАСС сообщал о возможном попадании дрона в дом на Ленинском проспекте. Baza и РЕН ТВ сообщили, что он влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался. По данным телеграм-канала, он нес три взрывных устройства.

Взрывы слышали и жители Подмосковья. Правоохранительные органы нашли фрагменты беспилотников и снарядов после атаки дронов на Москву, сообщили РБК источник, близкий к ГУ МВД Московской области, и собеседник, знакомый с ходом расследования.





Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Позднее Минобороны сообщило, что в атаке участвовали восемь дронов самолетного типа. Из них три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Глава ведомства Сергей Шойгу охарактеризовал атаку в Московском регионе как террористическую акцию. Он подтвердил уничтожение восьми беспилотников. По словам двух источников РБК, близких к МВД, в тот день было сбито более десяти беспилотников. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Российский МИД обвинил в причастности к атаке Украину. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет прямого отношения к случившемуся.