Губернатор Шапша: В Калужской области на трассе М3 «Украина» упали два беспилотника

Калужский губернатор сообщил о падении двух дронов на трассе M3 «Украина»

В результате падения дронов взрыва не произошло, для машин организовали пути объезда. В регионе действует запрет на использование беспилотников. До этого в июне власти дважды сообщали о падении неопознанных объектов и взрывах

Утром в понедельник, 5 июня, в Калужской области на федеральной трассе М3 упали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По словам губернатора, взрывов при падении не было.

«Сегодня утром на автодороге М3 «Украина» на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что для автомобилей организованы пути объезда.

В Калужской области, как и в большинстве российских регионов, действует запрет на использование беспилотников. Регион не граничит с Украиной, но власти еще прошлой осенью сообщали о падении дрона.

На следующий день после атаки дронов в Москве и Подмосковье, 1 июня, правительство Калужской области сообщило о падении неопознанного объекта и взрыве, жилые дома и мирные жители не пострадали. Утром 2 июня глава региона рассказал о еще одном падении неопознанного объекта.