В Одессе сбитый беспилотник упал на жилой дом

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В Одессе сбитый дрон упал на жилой дом, три человека погибли и 26 получили ранения и травмы разной степени тяжести, сообщил в телеграм-канале спикер оперативного штаба одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Ночью в Одессе несколько раз включали сирены воздушной тревоги, работали системы противовоздушной обороны. По данным «Суспільне Одеса», взрывы были слышны пять раз на протяжении всей ночи.

Также, по данным одесской областной войсковой администрации, были нанесены удары по Белгород-Днестровскому району. 10 человек получили ранения.

В разных регионах Украины с октября 2022 года регулярно объявляют воздушную тревогу. Российское Минобороны отчитывается о нанесении массированных ударов высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетической системы Украины, в ведомстве неоднократно заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам.