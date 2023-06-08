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Путин назвал недопустимым вмешательство извне в образование и воспитание

Путин: недопустимо навязывать суверенным государствам шаблоны в образовании и воспитании
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Недопустимо извне навязывать странам шаблоны в области образования и воспитания, заявил президент России Владимир Путин.

«Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», — сказал он в видеообращении к участникам первого Международного форума министров образования.

Президент добавил, что Россия поддерживает «права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей».

Международный форум министров образования «Формируя будущее» проходит в Казани с 7 по 9 июня. В нем участвуют главы федеральных ведомств России и министры образования других стран. Как сообщает агентство «Татар-Информ», среди стран-участниц заявлены Египет, Сенегал, Венесуэла, Куба и Сирия.

В мае Путин назвал одной из основных угроз для детей «изменение представлений о традиционных ценностях». В утвержденной главой государства стратегии комплексной безопасности детей говорится, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». В октябре 2022 года Путин поручил закрепить в законодательстве госфинансирование кино для детей и подростков и организовывать просмотр школьниками фильмов, продвигающих «традиционные ценности». По мнению президента, западные страны навязывают России разные «извращения», которые «ведут к деградации и вымиранию».

В феврале Путин предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах. В прошлом году глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия откажется от Болонской системы (предусматривает четыре года бакалавриата и два года магистратуры вместо пятилетнего специалитета, а также возможность студентам одного вуза продолжить обучение в другом, в том числе за рубежом). В июне прошлого года Минобрнауки сообщило, что все российские вузы исключили из Болонской системы. В апреле этого года Фальков рассказал о планах протестировать новую систему образования в нескольких вузах.

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