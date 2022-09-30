Путин заявил о поле битвы «за большую историческую Россию»

Президент указал, что Запад навязывает России неприемлемые ценности, которые ведут к деградации и вымиранию. По словам Путина, для россиян они неприемлемы, «у нас другое, свое будущее»

Владимир Путин (Фото: РБК)

Западные страны продолжают навязывать России разные «извращения», которые ведут к деградации и вымиранию. Россиянам необходимо встать на защиту детей и правнуков от «порабощения», заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

«Разве мы хотим, чтобы вместо мамы и папы у нас был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем спятили уже. Разве мы хотим, чтобы детям с начальных классов навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что вместо мужчины и женщины якобы существуют еще некие гендеры и предлагали сделать операцию по смене пола? Для нас это неприемлемо, у нас другое, свое будущее», — указал президент.

Video

По его словам, Россия сражается за то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что ее культуру и язык можно взять и вычеркнуть. «Поле битвы, на которое позвала нас судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, борьба против порабощения нашего народа», — подчеркнул Путин.

В 2011 году Госдепартамент США сообщил, что в официальных документах вместо слов «мать» и «отец» будут указываться «родитель № 1» и «родитель № 2». В ведомстве отметили, что решение было принято, чтобы придать этим словам гендерно-нейтральную окраску и признать «разные типы семей».

В июне 2021 года власти США также анонсировали выбор небинарного гендера X при оформлении паспорта. С апреля этого года право выбора получили все американские граждане. Помимо США гендерно-нейтральные паспорта также выдают в Австралии, Новой Зеландии, Непале, Канаде, Нидерландах и Аргентине.

Читайте на РБК Pro Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Инструкции Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Статьи Pro Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык Статьи Pro Креативная экономика на подъеме. Что нужно знать об этом инвестору Креативная экономика на подъеме. Что нужно знать об этом инвестору Статьи

Владимир Путин еще в 2019 году выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2».