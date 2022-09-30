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Путин заявил о поле битвы «за большую историческую Россию»

Президент указал, что Запад навязывает России неприемлемые ценности, которые ведут к деградации и вымиранию. По словам Путина, для россиян они неприемлемы, «у нас другое, свое будущее»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Западные страны продолжают навязывать России разные «извращения», которые ведут к деградации и вымиранию. Россиянам необходимо встать на защиту детей и правнуков от «порабощения», заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

«Разве мы хотим, чтобы вместо мамы и папы у нас был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем спятили уже. Разве мы хотим, чтобы детям с начальных классов навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что вместо мужчины и женщины якобы существуют еще некие гендеры и предлагали сделать операцию по смене пола? Для нас это неприемлемо, у нас другое, свое будущее», — указал президент.

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По его словам, Россия сражается за то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что ее культуру и язык можно взять и вычеркнуть. «Поле битвы, на которое позвала нас судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, борьба против порабощения нашего народа», — подчеркнул Путин.

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В 2011 году Госдепартамент США сообщил, что в официальных документах вместо слов «мать» и «отец» будут указываться «родитель № 1» и «родитель № 2». В ведомстве отметили, что решение было принято, чтобы придать этим словам гендерно-нейтральную окраску и признать «разные типы семей».

В июне 2021 года власти США также анонсировали выбор небинарного гендера X при оформлении паспорта. С апреля этого года право выбора получили все американские граждане. Помимо США гендерно-нейтральные паспорта также выдают в Австралии, Новой Зеландии, Непале, Канаде, Нидерландах и Аргентине.

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Владимир Путин еще в 2019 году выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2».

Гендер — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. В зависимости от контекста под такими характеристиками могут подразумеваться социальные структуры (в частности, гендерные и другие социальные роли) или гендерная идентичность. Гендер не связан с биологическим полом или сексуальной ориентацией.

Точное число гендеров не закреплено, однако некоторые исследователи выделяют до 100 гендеров. Доктор медицинских наук Шазия Аллараха писала о 72 гендерах, включая агендеров, бигендеров, гендерфлюидов и гендерквиров.

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7 октября 1952 года
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