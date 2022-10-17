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Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности»

Путин утвердил поручения по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей
Президент поручил закрепить в законодательстве госфинансирование кино для детей и подростков и организовывать просмотр школьниками фильмов, продвигающих «традиционные ценности»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, сообщается на сайте Кремля.

Правительству и региональным органам исполнительной власти поручено проанализировать документы стратегического планирования и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, регулирующие вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания. Содержащиеся в них определения понятий «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание» должны быть гармонизированы и унифицированы. Доклад о проделанной работе должен быть представлен президенту 1 декабря 2022 года, затем отчитываться нужно будет ежегодно.

Кроме того, Путин поручил правительству:

  • до 30 декабря закрепить в законодательстве полное государственное финансирование художественных фильмов для детей и подростков,
  • обеспечить введение с 2023/24 учебного года во всех профессиональных образовательных организациях должности советника директора по воспитанию,
  • представить предложения по мерам поддержки Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи,
  • при участии организации «Институт развития интернета» обеспечить производство «востребованного цифрового контента», направленного на «патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи» (на эти цели ежегодно предлагается выделять из федерального бюджета 3,9 млрд руб.),
  • при участии общества «Знание» обеспечить проведение для педагогических работников вузов «мероприятий, направленных на повышение их уровня знаний и компетенций для работы с молодежью», при этом особое внимание должно быть уделено «обсуждению актуальной общественно-политической повестки и важнейших достижений Российской Федерации в различных областях знаний».

Минпросвещения президент поручил совместно с органами исполнительной власти субъектов и при участии Российского военно-исторического общества обеспечить разработку «согласованного подхода» к преподаванию истории родного края. Минкультуры должно представить предложения по организации за счет бюджета регулярных походов школьников в кино для просмотра фильмов, «направленных на их всестороннее развитие на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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