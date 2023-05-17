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Путин счел изменение представлений о традиционных ценностях угрозой детям

Путин признал изменение представлений о традиционных нравственных ценностях угрозой детям
Среди основных угроз безопасности детей в новой стратегии, призванной обеспечить из безопасность, названы изменение представлений о традиционных ценностях, вовлечение детей в преступность и снижение уровня благополучия семей
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Изменение представлений о традиционных ценностях является одной из основных угроз для детей. Об этом говорится в утвержденной президентом России Владимиром Путиным стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года.

Всего в стратегии выделены пять основных угроз безопасности для детей:

  1. снижение уровня благополучия детей и их семей
  2. высокий уровень травматизма среди детей, приводящий к их смертности и «инвалидизации»
  3. вовлечение их в преступную деятельность, совершение преступлений против детей
  4. распространение информации, представляющей опасность для детей, в том числе в Интернете
  5. собственно изменение представлений о традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностях.

«Навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей», — говорится в документе.

Попытки «ценностной дезориентации общества», а также «формирования в обществе ощущения неопределенности и нестабильности, искажения традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностей» предпринимают «недружественные иностранные государства», террористические и экстремистские организации и криминальные сообщества, говорится в документе. Все это негативно влияет на качество среды, в которой развивается личность ребенка.

В разделе, который описывает основные задачи в рамках поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей, перечислены, в частности, задачи по формированию «культуры семьи, имеющей детей, как базовой общественной ценности», «повышение престижа отцовства и материнства, многопоколенной семьи и многодетности».

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Также к ним отнесены духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей на исторических и современных примерах и «поддержка социально-значимых инициатив, ориентированных на формирование у детей общероссийской гражданской идентичности, в том числе добровольческого движения».

В ноябре 2022 года президент утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В этом документе дается определение традиционных ценностей — это «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство».

Согласно документу, традиционные ценности — это жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Также к ним отнесены высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.

К деструктивному идеологическому воздействию на россиян, которое ведет к «насаждению чуждой и разрушительной системы идей и ценностей», отнесены культивирование эгоизма и безнравственности, отрицание идеалов патриотизма и служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Также к чуждой культуре ценностей документ относит разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

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Владимир Путин

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